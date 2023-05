Juanes cuenta la historia detrás de su canción ‘La Camisa Negra’

Durante su trayectoria musical, Juanes ha interpretado varios éxitos musicales que hasta la fecha se siguen escuchando, uno de estos fue ‘La Camisa Negra’ que, a pesar de haberse estrenado en el año 2004, aún al mencionar su título, muchos de sus fans empiezan a cantarla.

Sin embargo, es ahora cuando el artista ha revelado la verdadera historia que hay detrás de esta canción. Fue a través del podcast ‘Creativo’ conducido por el YouTuber Roberto Martínez, que Juanes dio a conocer cómo fue que nació este sencillo que tiene un ritmo bastante contagioso.

¿Cuál es la historia detrás de ‘La Camisa Negra’?

En primera instancia, Juanes señaló que esta canción dio la vuelta al mundo de una manera increíble. “Fue demasiado increíble porque ya fue a un nivel mundial, le dábamos la vuelta al mundo a veces en una semana, por ejemplo: íbamos a Alemania, luego a Japón, a Los Ángeles, a Argentina, Madrid… Una cosa loca”, dijo, agregando además que le pareció completamente loco esto ya que era una canción demasiado local. “Y era muy loco porque es una canción demasiado local, una canción inspirada en un género que se llama guasca, entonces fue muy loco eso”.

Todo esto se debe a que este estilo musical es “de campesinos de los años 60 en Antioquia, era un poco una mezcla entre reggae, vallenato, cumbia, tiene mucho humor”.

Por otro lado, también detalló cómo fue la manera en que empezó a escribir la letra y buscar el ritmo de ‘La Camisa Negra’. Empecé primero con la música. A mí me gusta mucho Bob Marley, me gusta mucho el reggae, y me di cuenta que la música guasca y el reggae son muy parecidas”, explicó.

“Y empecé improvisando, estaba en casa de mi mamá, yo viajaba con la laptop, una interfaz pequeñita, la guitarra. Me la pasaba haciendo demos en todas partes, recuerdo que empecé ese demo en casa de mi mamá en Medellín”.

De esta manera, el colombiano confesó que luego de haber encontrado el ritmo, empezó a escribir la letra, pero que esta es más como una “broma” y un “chiste de despecho” que se convirtió en un juego de palabras.

“No la tenía, yo tarareaba mucho. Después de mucho tiempo empecé a escribir la letra y es como una broma, como un chiste de despecho, un dolor horrible que tienes, pero te estás burlando de eso; a veces me preguntaban en inglés que explicaba la letra, pero no sé ni explicarla en español, es un juego de palabras”.

“Cuando estás despechado estás de luto, pero al mismo tiempo debajo tengo el difunto, esa es otra cosa más sexual”, dijo.