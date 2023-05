Sam Smith pide perdón a sus fans tras cancelar concierto donde solamente cantó cuatro canciones

El nuevo tour del artista británico, Sam Smith, sumó un episodio negativo, al tener que cancelar una presentación a los pocos minutos de haber iniciado.

Según NME, el cantante de ‘Im not the only one’ tuvo un lamentable episodio en su presentación en la ciudad de Manchester, al verse obligado a suspender el concierto por ‘perder la voz’.

El artista logró interpretar las canciones “Stay With Me”, “I’m Not The Only One”, “Like I Can” y “Too Good At Goodbyes”, y en esta última comenzó a presentar dificultades vocales que lo alejaron del escenario por unos minutos.

Las luces se apagaron y muchos pensaron que se trató de un simulacro como parte del show. Sin embargo, minutos después los asistentes recibieron la confirmación de la cancelación del evento por los problemas vocales del artista.

En sus stories, el cantante escribió lo siguiente:

“Queridos marineros, no sé qué decir honestamente.. Luché contra un virus hace unas semanas y desde entonces hemos viajado por Europa y hemos tenido espectáculos increíbles. Hoy en la prueba de sonido me sentí bien y estaba muy emocionado de darle a Manchester un espectáculo increíble esta noche, con una sorpresa especial al final”.

“Durante mi tercera canción, noté algo mal con mi voz. Recé para que solo fuera mi voz despertando para el show, pero en la cuarta canción pude sentir que algo estaba realmente mal. Salí del escenario e intenté todo para recuperar mi voz, pero no fue así. Honestamente, estoy desconsolado porque no pude terminar el concierto esta noche para todos ustedes. Los quiero a todos, lo siento”.

Nuevo tema con Madonna

A pesar del lamentable episodio, los fans del artista recibieron una buena noticia, al confirmarse un nuevo tema de la estrella británica con Madonna.

La sorpresa de ambos artistas fue anunciado en redes sociales.