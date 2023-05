Tina Turner: ¿Porque Sus piernas eran tan especiales? Esta es la exorbitante cifra por la que estaban aseguradas

Tina Turner Getty imágenes (DENIZE alain/Sygma via Getty Images)

El pasado miércoles 24 de mayo se dio a conocer que Anna Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, habría fallecido, esta alcanzó el éxito mundial en los años 80′s, gracias a su increíble voz, carisma y sentimiento que le colocaba a cada uno de sus temas musicales.

Fue a través de un comunicado que se compartió en las redes sociales de la cantante, que se anunció su lamentable fallecimiento, en sus cuentas oficiales también se podía observar la larga trayectoria por la que esta ha sido reconocida, además de apreciarse su grandioso talento.

No obstante, además de ser una gran leyenda del Rock and Roll, Turner también se consideró un ícono de elegancia y sensualidad, y, uno de sus sellos distintivos fueron sus grandiosas piernas, las cuales eran elogiadas cada vez que se tenía la oportunidad e incluso era denominada, según la revista Billboard como la “más kinésicas de la industria”.

Es así, como las faldas cortas que utilizaba le dieron el título de la mujer con las “piernas más bellas”, convirtiéndose esto en una marca personal, incluyendo sus diversas pelucas. Tanto fue así, que muchos de los rumores indican que sus extremidades inferiores fueron valuadas por un increíble precio.

¿En cuánto se estima el precio de sus piernas?

Aunque nunca fue desmentido el rumor de que las piernas de la cantante, consideradas las más bellas, tenían un precio, los comentarios realizados en internet indican que estas estaban aseguradas por una cantidad de 3.2 millones de dólares estadounidense, es decir, 56 millones 963 mil 200 pesos mexicanos.

“Mi pequeño torso está enganchado a esas dos pequeñas piernas colgantes, pero he aprendido a vestir de manera que las favorezca. En Nutbush, nadie se habría girado para mirarlas. Las mujeres negras grandes y con curvas eran las guapas. Pero mi cuerpo, delgado y recto, no llamaba la atención. Sé cómo verme bien, pero no diría de mí misma que soy una mujer bella”, dijo Turner en sus memorias tras los comentarios que se realizaron por su atractivo.