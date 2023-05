Alicia Machado anuncia el fin de su relación con Christian Estrada

Más de uno se quedó sorprendido cuando se dio a conocer que Alicia Machado había empezado a salir con Christian Estrada, y la mayoría de sus fans se mostraron preocupados.

La ex Miss Universo ventiló su nuevo romance en sus redes sociales y luego la confirmó en una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube.

Alicia Machado y su novio Christian Estrada llegando a la alfombra de los #Billboard #BBMujeresLatinas pic.twitter.com/4uewzW6zjj — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 6, 2023

Sin embargo, las palabras que usó Alicia Machado para anunciar su ruptura con Christian Estrada, daban a entender que, probablemente, la relación no acabó del todo bien.

La relación entre Alicia Machado y Christian Estrada pudo no haber acabado bien

A través de una transmisión que realizó en su cuenta de Instagram, Alicia Machado compartió que su romance con Christian Estrada ya había acabado.

Al parecer la relación entre Alicia Machado y Christian Estrada va muy enserio. pic.twitter.com/ADPGumTsdy — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 29, 2023

“Que pena, pero next, así que ya aclarado el punto pues. Que se queden quietos y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos dos meses, pero no pasa nada, yo soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien”, expresó la venezolana.

Alicia Machado quiso dejar en claro que su relación con el ex de Ferka nunca fue algo serio, al menos no al principio, y por lo tanto, ella se lo habría tomado como algo pasajero y divertido.

No obstante, lo que dijo después, podría sugerir que Christian Estrada llegó a faltarle el respeto y por eso no siguieron juntos.

“Me la paso bien un rato. Cuando se puede, se puede y, si no, next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy alguien yo respeto para que me respete así que next”, declaró Alicia Machado.

Hasta los momentos Christian Estrada no ha expresado nada sobre su ruptura con la venezolana.