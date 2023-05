Así luce Beatriz Adriana a sus 65 años al reaparecer en TikTok

Beatriz Adriana es una cantante de música mexicana muy popular de la década de los 80, que vivió momentos complicados a lo largo de su carrera. Conocida por su manera de mover los ojos al cantar, ahora decide sumarse a las redes sociales para tener una mayor conexión con sus seguidores.

“Estoy aprendiendo a usar la tecnología, quiero grabar algo pero no sé qué... mejor canto”, fue uno de los primeros mensajes de la cantante que ya tiene casi 20 mil seguidores en la plataforma de TikTok.

“Voy a estar en contacto con ustedes, voy a contestar preguntas. Me reencuentro después de muchos años. No soy cibernética, pero ahora estoy de vuelta”, añadió. Beatriz Adriana reveló que está escribiendo un libro para contar su historia.

Actualmente, la intérprete de La basurita tiene casi 700 mil oyentes mensuales en Spotify.

“Ustedes son para mí la energía, lo máximo y el amor más grande de mi vida. Siempre me han permitido estar en sus momentos tan importantes durante cuatro generaciones”. — Beatriz Adriana

Algunos seguidores reaccionaron la ver en redes sociales a la cantante de 65 años.

“Como ha cambiado! Ni la conocí!”, “Yo sigo escuchando sus canciones”, “Su manera de hablar que particular, no pierde su sello”, “Como locutora de radio ? se oye”, “No se parece en nada es en serio k ella”, “Tu eras la novia d mi apa! siempre decía que eras su novia cuando salías en la tele”, “No se parece lo único que sí es su forma de mover los ojos.. hermosa señora”, “Es una bella señora y para los admirados así como te vez me ví y como me vez te verás... más respeto..todos vamos a cambiar”.

¿Quién es Beatriz Adriana?

Ha grabado temas con Joan Sebastian, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, entre otros. Incursionó en la balada romántica asesorada por quien en aquel entonces era su marido, el cantante y compositor, Marco Antonio Solís, con quien tuvo una hija. Estuvieron juntos oficialmente desde 1983 hasta 1987.

En el año 2000, sufrió la pérdida de su hijo, Leonardo Martínez, por una banda de secuestradores.