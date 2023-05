Maribel Guardia cumple un año más transitando el túnel del dolor tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia celebra un año más de vida envuelta en el dolor que le dejó la pérdida física de su hijo Julián Figueroa, quien falleció inesperadamente el pasado mes de abril a casusa de un infarto fulminante. La actriz que arriba a su cumpleaños número 64 dice que a pesar del dolor que significa no compartir esta fecha con su único hijo confía que saldrá adelante.

A través de sus redes sociales, Maribel compartió un video recordando esta misma celebración donde aparece acompañada de su círculo más cercano, además de Julián, también está su esposo: Marco Chacón, su nuera Imelda Garza y su nieto José Julián.

La protagonista de la obra Lagunilla mi barrio compartió unas emotivas líneas donde se ve reflejado el sentimiento que la invade al ser este su primera nueva vuelta al sol marcada por el luto.

“Hace casi un año celebrando mi cumpleaños ��� Dios ¿cómo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra. Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. Sé que Julián habita en el corazón De Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estas fechas me parten el corazón ���”, fueron las líneas escritas por la histriónica.

Desde que amaneció este 29 de mayo, han sido innumerables los mensajes y muestras de cariño que ha recibido Maribel Guardia a propósito de su cumpleaños igualmente manifestaciones solidarias a propósito del doloroso momento que atraviesa y que, pese a ello, ha sabido enfrentar pues, pese a lo que significa para ella tener que acostumbrase a seguir sin la compañía de su único hijo, no ha dejado de trabajar.

Maribel Guardia celebra su cumpleaños 64

Pese al dolor que embarga su corazón, Maribel Guardia aceptó celebrar su cumpleaños acompañada de sus seres queridos, recordando la ausencia de su hijo a quien dice que lleva en su corazón.

En un carrete de imágenes la actriz se vio serena y con una ligera sonrisa, agradeciendo a Dios por los regalos que le ha concedido.

Hoy cumplo un año más de vida y le doy gracias a Dios por llenar mi vida de bendiciones, amor y luz en los momentos más oscuros de mi alma .Me regaló un hijo precioso que siempre va a habitar en mi corazón y que desde el cielo cuida a esta familia .Les doy gracias a todos por el amor, las oraciones, y los buenos deseos . Los amo ❤️

La actriz nacida en Costa Rica pero nacionalizada en México aprovechó para el fin de semana para disfrutar con su único nieto, en el Museo del Azolote, como bien lo describió educándose sobre la preservación de esta especie endémica. Desde la muerte de Julián Figueroa, Maribel se ha querido resguardar en el pequeño José Julián quien tiene bastante parecido con padre.