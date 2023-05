Shakira revivió los inicios de su carrera al aparecer en redes tocando guitarra y cantando Acróstico

Shakira sigue haciendo de las suyas con su voz y energía. Esta vez volvió a tocar las fibras hasta del más pintado, al interpretar su último tema, titulado Acróstico, pieza dedicada a sus hijos: Milan y Sasha tras la experiencia que les ha tocado atravesar luego de la separación con Gerard Piqué, padre de sus dos pequeños.

La barranquillera apareció en sus redes sociales en un breve video que grabó sentada frente a la cámara con una guitarra, rememorando sus inicios y reviviendo la esencia de éxitos como “Antología”.

En blanco y negro Shakira interpretó “Acróstico”, dejando sentir su emoción por este tema que doce horas después de su lanzamiento obtuvo más de 1 millón de reproducciones, posicionándose como el segundo en tendencias en Youtube.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad”, refiere una de las piezas de la canción.

“Nunca imaginé que esta balada en español, dedicada a mis hijos, pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al top 10 tan rápido”, dijo la cantante colombiana a través de sus historias de Instagram,

La colombiana cantó una versión distinta a la original de Acróstico. Su participación con el instrumento causó sensación entre sus seguidores quienes la elogiaron y recordaron a la Shakira en sus inicios,

“Es como volver a ver a la Shaki que veía cuando era niña”, “Como en los Viejos Tiempo, Increíble”, “Retrocedí en el tiempo y recordé inmediatamente la canción moscas en la casa”.. “Cuando nos regalara shakira un concierto o una gira de sus éxitos?”., fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores. La publicación alcanza más de 1 millón 300 mil me gusta y casi 25 mil comentarios.

Vale recordar que el video original de Acostrico recibió más elogios que críticas, estas últimas por la aparición de sus dos hijos quienes la acompañaron a interpretarla.