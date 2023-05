Como parte de la segunda edición del Sueños Music Festival 2023 llevado a cabo en Grant Park, Chicago en Estados Unidos, la agrupación de música regional mexicana Grupo Firme, integrada por Eduin Caz, Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan, Christian Tellez y Fito, fue la encargada de cerrar el segundo día del festival.

No cabe duda que Grupo Firme ha alcanzado una popularidad inigualable en los últimos dos años, lo que los ha llevado a tener colaboraciones con artistas de talla internacional y cientos de conciertos completamente sold out o con boletos agotados.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para los intérpretes de ‘Como Le Digo’ debido a que, en los últimos momentos de su presentación en Sueños Music Festival 2023 el pasado domingo 28 de mayo, su vocalista y líder Eduin Caz, compartió un triste mensaje que hizo llorar a más de uno.

Eduin Caz está de luto, comparte la noticia en pleno concierto. / Foto: Getty Images

Eduin Caz está de luto y comparte la noticia en pleno concierto

Y es que, Eduin Caz reveló ante el público que su abuela falleció un par de horas antes de su presentación, “Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho, yo soy muy sentimental, es la abuela a la que más quiero entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor y me voy a despedir con una canción y este concierto se lo dedico a mi mamá Tomasa que se encuentra en el cielo”, dijo entre lágrimas.

Aunque esto no fue lo que llamó la atención de los asistentes, debido a que un embarazoso evento opacó el triste momento y es que, Eduin Caz, en medio del calor del momento se aventó al escenario como todo un rockstar pero nadie lo atrapó, aunque esto no pareció importarle ya que comenzó a reír y siguió con el show.