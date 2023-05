¿Mauricio Ochmann se casa por tercera vez?

Con una salida de fin de semana a descansar junto a su novia Paulina Burrola, el actor Mauricio Ochmann despertó sospechas a todos sus seguidores quienes supusieron se habrían comprometido. La información se entiende por una publicación que el mexicano hizo en sus redes sociales donde disfrutaron de un paisaje en la playa.

Matrimonios de Mauricio Ochmann

El actor ha experimetado dos matrimonios, en los cuales ha podido compartir la vida en pareja de diferentes maneras. Primero se casó con la mamá de su primogénita, Lorenza, cuando era muy joven, y después consiguió el amor con Aislinn Derbez, madre de su pequeña Kailani.

En ambas relaciones no tuvo mucho éxito, sin embargo considera que haber logrado dos hijas en ambos amores ha sido gratificante para su vida.

Aislinn Derbez descarta reconciliación con Mauricio Ochmann…

“Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso. El amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos”. pic.twitter.com/SvMZ0Vwx4M — Agencia Mexico (@agencia_mexico) April 6, 2020

Ante los rumores Paulina Burrola no le quedó más que responderle a la prensa: “Cumplimos un viaje que planeamos con mucho entusiasmo después de cumplir dos años de relación, ya lo esperábamos muchísimos porque, entre la agenda mía y la de Mau, no habíamos tenido tiempo de tomar vacaciones”, agregó la novia de Mauricio Ochmann cuando llegaban de su paseo.

¿Se casará por tercera vez?

La enamorada novia también expresó que no niega que tiene ilusión de casarse. “Estamos felices. Uno no espera, no está pensando en esas cosas. Ya me pusieron en jaque…. Sí claro quiero casarme. Son cosas que se van platicando conforme va avanzando la relación, pero ahorita, la verdad, es que pasamos un viaje bien lindo, anduvimos en Grecia, en París”, agregó.

Ambos expresaron que disfrutaron de un viaje “Padrísimo” y sus seguidores en Instagram también aprobaron que la escapada estuvo genial: “Lindos Lindos!! Que hermosa pareja hacen, vivan su amor, al todo y con todo y sean felices eso es lo que importa”, “Es muy linda pareja, Mau tan guapo como siempre, hermosas tomas, bello lugar, felicidades mil”, “Con esa cara y ese cuerpo tan bello cómo no va a posar, me encanta esta pareja”, agregaron algunos de los cibernautas.