Seguidores critican a Paulina Burrola por “vivir de apariencias” su relación con Mauricio Ochmann

El actor Mauricio Ochmann tiene una relación desde hace dos años con Paulina Burrola. Después de dejar a un lado sus amores anteriores, ambos decidieron ser felices y regalarse momentos especiales. En su más reciente publicación en Instagram de un viaje que tenían agendado, muchos seguidores aseguraron que el nuevo amor del actor, vive de apariencias y que resultan ser una pareja fingida.

Opiniones de los seguidores

Los internautas reventaron las redes sociales y comentaron: “Se me hace muy insípida mejor mil veces @aislinnderbez se veían más felices”, “Con Paulina ni te vas a casar ni es tu tipo de mujer para tener familia deja de perder el tiempo”, “Nos cansa tanta pose. Demasiado falso todo lo de Paulina, sin embargo @mauochmann SIEMPRE SENCILLO TE REAMAMOS MAU”.

“La falsedad de ella se nota a kilómetros. No me importa si me bloquea”, “Que alguien le diga a Paulina que no siempre se tiene que posar, que hay momentos que se tiene que comportar más real en el amor, siempre sale Mau todo contento y ella pura posadera y buscando salir perfecta siempre”, son algunos de los mensajes.

¿Quién es Paulina Burrola?

Además de su exitosa carrera como modelo, Paulina Burrola es embajadora de diversas marcas que publicita a sus más de 500 mil seguidores a través de Instagram e incursionó como conductora en programas de televisión mexicana. Su pasatiempo más preciado es el de viajar.

Actualmente, Burrola tiene 31 años de edad y sigue incursionando en el mundo del modelaje. En su cuenta de Instagram tiene más de 533 mil seguidores. Por lo general, la comunicóloga suele compartir imágenes propias en sus redes sociales, en donde posa con increíbles trajes y presume su escultural figura.