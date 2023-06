Pedro Sola revela que Daniel Bisogno no regresará a ‘Ventaneando’ por órdenes de Pati Chapoy. / Foto: Instagram

El pasado sábado 27 de mayo, el presentador de televisión Daniel Bisogno, mejor conocido por ser de los conductores titulares del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, fue hospitalizado de emergencia tras haber presentado un cuadro hepático.

Pedro Sola revela que Daniel Bisogno no regresará a ‘Ventaneando’ por órdenes de Pati Chapoy. / Foto: Instagram (Foto: Instagram.)

Sin embargo, fue hasta el lunes 29 cuando Pati Chapoy compartió la noticia mediante una transmisión en vivo del programa ‘Ventaneando’.

“Se le reventaron unas várices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse, este procedimiento fue el sábado y estuvo en terapia intensiva hasta el día de hoy y toda la semana será sometido a una serie de estudios para saber qué ocasionó todo esto”, dijo.

Pedro Sola revela que Daniel Bisogno no regresará a ‘Ventaneando’ por órdenes de Pati Chapoy

Sin embargo, cientos de internautas comenzaron a especular cuándo regresaría ‘El muñeco’ al programa de espectáculos, y Pedro Sola durante una alfombra roja fue abordado por la prensa, quienes le preguntaron acerca de su compañero.

“Dijo que ya quería ir a trabajar el lunes, pero yo no creo que vaya a trabajar el lunes. Por lo menos no creo que Pati Chapoy acepte y esté de acuerdo en que un hombre que acaba de salir de la terapia intensiva se siente en Ventaneando, no queremos que algo le pase”, comentó Pedro Sola.

Pedro Sola revela que Daniel Bisogno no regresará a ‘Ventaneando’ por órdenes de Pati Chapoy. / Foto: Instagram

Junto a esto, agregó que Daniel Bisogno se encuentra fuera de peligro e invitó a todos a no crear chismes y rumores, tras haber leído decenas de notas donde señalaban que ‘El muñeco’ había perdido la vida. Por último, agregó que esperan que se reintegre al programa hasta la próxima semana y todos las personas que conforman ‘Ventaneando’ le mandan buenos deseos y una pronta recuperación.