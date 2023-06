Kim Cattrall volverá como Samantha Jones en ‘And Just Like That’

‘Sex and the City’ se volvió una de las series más populares, años después del lanzamiento del último capítulo se estrenó la primer temporada de ‘And Just Like That’ aunque solo con Cynthia Nixon, Kristin Davis y Sarah Jessica Parker, haciendo evidente la ausencia de Kim Cattrall y su icónico personaje de Samantha Jones.

Al respecto de la negativa por participar en el nuevo proyecto, los seguidores de la serie comenzaron a especular sobre los motivos; sin embargo, la producción evitó hablar al respecto, pero mantuvieron referencias sobre el personaje a lo largo de los capítulos.

Kim Cattrall en ‘And Just Like That’

Ante la expectativa por la segunda temporada del reboot de ‘Sex and the City’, la revista ‘Variety’ reveló que Kim Cattrall se integró al elenco con una aparición especial, ya que tendrá un cameo.

De acuerdo con la información del medio estadounidense, la actriz simplemente aparecerá en una escena final, misma en la que no tendrá ningún diálogo, ni tampoco se relacionará de manera directa con algún personaje del elenco confirmado.

Ante la conmoción que se generó, Cattrall respondió a la publicación de ‘Variety’ desde su cuenta de Instagram, en la cual evitó dar detalles, por lo cual solamente escribió un corto mensaje, “Happy pride” colocó la actriz en la descripción de la fotografía.