Esta es la edad recomendada para ver ‘Barbie: La película’

‘Barbie: La película’, es una de las producciones más esperadas en este 2023, sobre todo por la curiosidad que se tiene de saber cómo se llevará a cabo esta nueva versión de la muñeca más popular a nivel mundial, dejando algunos pequeños adelantos que hacen desear que el estreno de la misma llegue muy pronto.

Es así como, según lo que se puede observar en las imágenes, Barbie emprende una nueva aventura en el mundo real junto a Ken, personaje que es interpretado por Ryan Gosling, pero ambos se dan cuenta que no todo es lo que parece, ya que tendrán que enfrentar diversas complicaciones que tendrán que ir superando.

No obstante, a pesar de que se esperaba que esta fuera apta para todo público, no es así, pues algunas escenas no pueden ser vistas por los más pequeños.

¿Cuál es la edad recomendada para ver ‘Barbie: La película’?

Aunque esta nueva versión de Barbie pertenece al género comedia y fantasía, también tendrá algunos momentos de drama, por lo que deja por fuera que esta cinta sea exclusiva para niños, además de estar alejada del target al que se encuentra dirigida la muñeca.

Por este motivo, se considera que ‘Barbie’ se encuentre en la clasificación ‘PG-13′, es decir, recomendada para niños mayores de 13 años, o acompañados de un adulto.

¿Cuándo se estrenará ‘Barbie: La película?

Claro que desde el primer momento en que se dio a conocer que Barbie tendría su propia película en versión real, muchos han esperado el momento en que esta se estrene, ya que falta un poco más de un mes para poder disfrutarla.

Y es que la cinta se espera que esté disponible el próximo 21 de julio del año presente, en las salas de cine. Esperando que además tenga la receptividad que sus creadores desde el inicio tenían pensado.