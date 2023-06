Manifiesto: ¿Por qué la serie no tendrá temporada 5?

Este 2 de julio se estrena la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Manifiesto’, una serie que, a pesar de no haber tenido la receptividad planeada al inicio, Netflix decidió apostar por ella y colocarla en su plataforma, alcanzando desde ese instante los primeros puestos de las producciones más vistas en gran parte del mundo.

Por este motivo, ‘La Gran N’ decidió completar este filme dándole una cuarta temporada que fue dividida en dos partes, la primera fue estrenada el 4 de noviembre de 2022, mientras que esta segunda parte se podrá ver este viernes.

No cabe duda que la trama de ‘Manifiesto’ ha sido del todo impactante para la audiencia, empezando por el hecho de que en la misma se muestra a un grupo de más de 200 personas que regresan tras 5 años de haber desaparecido el vuelo 828, hasta la manera en que cada uno de estos tienen una especie de “llamado” que hasta el momento se intenta descubrir la razón por la que cada uno de estos fueron elegidos para salvar el mundo de un evento apocalíptico, según lo descrito por los personajes.

Por este motivo, no es de extrañar que sean sus fanáticos los que piden una quinta parte, lo cual al parecer no ocurrirá nunca, aunque al inicio se tenía previsto que fuera una producción de 6 temporadas.

¿Por qué Manifiesto no tendrá temporada 5?

Una de las razones por las que ‘Manifiesto’ no tendrá una quinta temporada, es que los creadores de la misma decidieron modificar el final para poder adaptarlo en una sola temporada de 20 capítulos, la cual se dividió en 2 partes.

De esta manera, durante una entrevista realizada por The Hollywood Reportes, Melissa Roxburgh, quien interpreta a Michaela Stone, confesó que descubrió la manera en que terminaría la serie, al momento en que se grabaron algunas escenas de la tercera temporada, las cuáles se utilizarían en la temporada final, aunque no se cree que estas formen parte de la cuarta entrega.

“En la tercera temporada nos hicieron filmar parte del final. Fue entonces cuando me enteré. Ni siquiera creo que hayan terminado usando lo que filmamos, pero Jeff decidió que, dado que lo estábamos filmando, nos contaría más sobre lo que estaba pasando. Pero la entrega del guion ha sido la misma para todas las temporadas, los recibíamos una semana antes, por lo que no teníamos los detalles del episodio final hasta que estábamos realmente en el meollo del asunto. Fue tan complejo que incluso mientras filmábamos el final, no teníamos el guion completo”, reveló la actriz.