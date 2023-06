Mataron a Pacho “El Antifeka”, cantante y amigo de Daddy Yankee

El pasado jueves 1 de junio confirmaron el deceso de Neftalí Álvarez Núñez, mejor conocido por su nombre artístico como Pacho ‘El Antifeka’, el cual fue asesinado a los 42 años en Bayamón, Puerto Rico.

Al respecto del caso, las autoridades del municipio se encuentran investigando, ya que el cuerpo del cantante fue encontrado sin vida dentro un coche en la zona comercial de Plaza Tropical.

Asimismo, un informe de las autoridades reveló que “El Antifeka” tenía diversas heridas de de bala, por lo cual se desconocen los pormenores sobre el asesinato del intérprete y sobre el autor o autores del crimen, no obstante, medios locales recordaron los antecedentes legales de Pacho.

Mensaje de Daddy Yankee a “El Antifeka”

Daddy Yankee fue uno de los artistas en reaccionar sobre el asesinato de Pacho, a través de una publicación de Instagram compartió una fotografía junto a su colega y a Bad Bunny, así como también un emotivo mensaje.

“No soy quien para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad” escribió el cantante.