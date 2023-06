Ryan Gosling responde ante crítica de usuarios por ser “demasiado viejo para ser Ken”

O Ken do filme da Barbie “não tem dinheiro, não tem emprego, não tem carro”, de acordo com Ryan Gosling (Foto: Divulgação/Warner Bros.)

A pesar de que la película ‘Barbie’ se convirtió en una de las más esperadas en este 2023, ya que trata sobre la muñeca más famosa a nivel mundial, esto no hizo que se alejara de las críticas, pues ahora usuarios indican que Ryan Gosling es muy mayor como para interpretar a Ken en esta producción, ya que el actor tiene 42 años de edad, no obstante, más allá de ofenderse, el actor decidió dar respuesta a estas críticas.

En redes sociales se pueden observar los diversos comentarios con respecto a este tema, generando una fuerte discusión entre los usuarios luego de que algunos alegaran que Gosling era muy mayor para interpretar al muñeco más cotizado de todos los tiempos, teniendo en enfrentamiento a los fanáticos de la Generación Z y los fanáticos de Barbie.

¿Qué dijo Ryan Gosling al respecto?

Ante la ola de críticas que se ha desatado en internet, Ryan Gosling decidió mostrar su posición con respecto al tema, y, aunque los diversos comentarios continúan, este continúa demostrando que está enfocado en su carrera artística, para así poder dar lo mejor de sí a sus fans.

De esta manera, al momento en que se le preguntó a Gosling sobre lo que se comenta en redes sociales de su edad y el personaje de Ken, el famoso decidió responder de una forma más humorística y más despreocupada.

“Diría, ya sabes, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Ken con los que jugar… Es divertido”, indicó. “Este tipo de idea de agarrar tus perlas de, como, #NotMyKen (No es mi Ken). ¿Alguna vez pensaste en Ken antes de esto?”, dijo el actor durante una reciente entrevista realizada por la revista GQ.

Asimismo, el actor afirmó que la esencia de Ken siempre ha sido disfrutar de la playa, así que no tiene otro propósito que vaya más allá de ser el compañero de Barbie.

“Y todos estaban de acuerdo con eso, que él tenga un trabajo que no es nada”, dijo Gosling. “Pero de repente, es como, ‘No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo’. No, no lo hiciste. Nunca lo hiciste. Nunca te importó. Barbie nunca j*dió con Ken. Ese es el punto. Si alguna vez realmente te preocupaste por Ken, sabrías que a nadie le importaba Ken. Así que su hipocresía está expuesta. Es por eso que su historia debe ser contada”, explicó.

“Me preocupo por este tipo ahora. Soy como su representante. “Ken no pudo presentarse para recibir este premio, así que estoy aquí para aceptarlo por él”, dijo defendiendo a su personaje.