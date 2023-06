¡Hay conjuro!: ¿Cuál es la nueva conquista de la ex de Nicky Jam?

Después de iniciar una relación con Nicky Jam en el 2021, la modelo venezolana no deja de estar en el ojo crítico. El amarre (brujería) a su expareja, la posicionó en el mundo de la farándula y entre la alopecia que padece y sus proyectos en la pasarela, la han dado a conocer internacionalmente. La sorpresa reciente es que se le vio junto al futbolista colombiano James Rodríguez y puso a reventar las redes sociales.

En el Aeropuerto de Miami se le vio llegar a las dos figuras con maletas y se dirigían a un destino desconocido. De inmediato estallaron los rumores de un romance, o acaso, se trata de un viaje de negocios ya que la venezolana se apunta también al mundo empresarial con el próximo lanzamiento de su perfume ‘Mala’. Sin embargo la incertidumbre de saber más sobre qué pasa entre James y Aleska; crece.

Seguidores aseguran que a James le espera un conjuro

Los internautas no dudaron en opinar al respecto: “Después de todo ese escándalo ese hombre va y sale con ella?”, “Menos mal ella veía a Shannon como una hermana”, “Que me dé el número de la bruja para ver si me consigo uno con billete también que estoy mamando”.

“Está mal James es una chica que utiliza la brujería para obtener el dinero de los hombres que locura”, “A ese también le van a fumar su tabaco”, agregaron usuarios de Internet.

#ZonaRosa James Rodríguez podría estar sosteniendo un romance con Aleska Génesis, la exnovia de Nicky Jam.https://t.co/n9p8N6TNR3 — Q'hubo Bogotá (@QhuboBogota) June 2, 2023

Por su parte, James tampoco se queda atrás y hace algunos días, el número 10 de la selección de Colombia fue visto en Ibagué junto a la joven Ani Torres, hija menor del extécnico del ‘Deportes Tolima’, José Flabio Torres. Por esa razón, surgieron otros comentarios sobre el deportista, incluso los fanáticos de Rodríguez se preguntan: si será posible que entonces ande en busca de su amor platónico.