Alejandro Sanz se sinceró con su público: tengo mucha suerte, gracias a todos

Recientemente Alejandro Sanz alarmó a sus seguidores con unas palabras publicadas en sus redes sociales que dan cuenta que el cantante estaba atravesando una complicada salud emocional o peor, se encontraba en estado depresivo.

Vale recordar que el intérprete de “Amiga mía” había utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores que se sentía “triste y cansado”.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que ser siempre una brisa de mar o fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase … llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, señalaba el mensaje posteado el pasado 27 de mayo.

Alejandro Sanz El cantautor sorprendió con una serie de mensajes sobre su salud mental

Pese al revuelo que había causado entre su fanaticada, Sanz de 54 años fue valiente y se presentó en un concierto ofrecido en Pamplona, España, al que calificó como “una prueba de fuego” y rompió el silencio sobre su estado de ánimo.

“Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido”, dijo Alejandro Sanz a frente a la multitud que lo esperaba para acompañarlo a corear sus éxitos musicales.

En las palabras que le expresaba a su público el cantante de “Corazón Partido” dijo que intentó sincerarse con sus fans, aunque luego surgieron cosas que generar fue “ruido”, según su propio término utilizado.

“Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello. Después salieron otras cosas… ruido. El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias a todos”, expresó haciendo alusión a la publicación que asombró a sus seguidores.

Otra de las revelaciones hechas por el artista es que “a veces uno busca el por qué, pero no tiene que ver con nada ni con nadie; es un agujero que se hace de repente (en el corazón) y no sabes muy bien por qué, pero desde este agujero les quiero dar las gracias por entenderme”, finalizó el famoso.

Recientemente la revista Hola aseguró que fuentes cercanas a Alejandro Sanz y su pareja Rachel Valdés, indicaron que la pareja habría terminado la relación que inició hace tres años. Al parecer hacía dos semanas tuvieron una crisis que hizo que Valdés abandonara la casa donde vivía con el artista.

Una vez que se conoció la noticia, el público no tardó en concluir que el estado de ánimo de Sanz tenía que ver con la ruptura con su ex novia. Inmediatamente el artista salió en defensa y a través de las redes sociales la liberó de responsabilidades, expresándole su cariño, admiración y pidiendo respeto para ella.