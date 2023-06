Este podría ser el ‘set list’ de Taylor Swift en sus conciertos de México

‘The Eras Tour’ viene a México. Taylor Swift ofrecerá tres conciertos los días 24, 25 y 26 de agosto en el Foro Sol, que se estima estará agotado en pocas horas, una vez que las entradas se pongan a la venta, desde este próximo 13 de junio.

La cantante de 33 años tendrá sus primeras presentaciones en México. Y al contar con una dilatada carrera en el mundo de la música, se sabe que no le alcanzará el tiempo para interpretar todos sus éxitos.

A pesar de eso, su show es bastante nutrido: los reportes de otros conciertos en diferentes capitales del mundo hablan de una presentación de tres horas, que contiene unas 44 canciones. Es complicado detallar cuáles son exactamente, ya que cada concierto tiene ciertas diferencias.

Por lo tanto, citando un informe del portal Milenio, se hace un listado con las que seguramente serán las canciones a interpretar por Taylor Swift en sus tres conciertos de agosto, en el Foro Sol de la Ciudad de México, con capacidad para 65 mil personas.

Posible ‘set list’ de Taylor Swift en México

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Evermore

‘tis the damn season

willow

marjorie

champagne problems

tolerate it

Reputation

...Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Speak Now

Enchanted

Folklore

seven

the 1

betty

the last great american dynasty

august

illicit affairs

my tears ricochet

cardigan

Red

Red

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

Nothing New (with Phoebe Bridgers)

All Too Well (10 Minute Version)

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Midnights

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma