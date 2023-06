Spiderman: Across the Spider-Verse supera los 200 millones en su estreno y se ubica como la mejor película de héores

Spiderman: Across the Spider-Verse hizo historia en su primer fin de semana de estreno. Sólo en estos días superó los 200 millones de dólares, convirtiéndose en el inicio más taquillero del 2023. Los críticos la califican como una “obra maestra” y no hay más que elogios para la obra de Sony Pictures Entertainment.

La dirección de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson cuenta de nuevo la historia del Spiderman de Miles Morales y sus aventuras a través del multiverso, al que esta vez accede para encontrarse con una enorme cantidad de Hombres Araña.

La cinta animada se lleva por delante los estrenos de La Sirenita, Rápido y Furioso 10 y Guardianes de la Galaxia Vol.3. Pero lo más sorprendente, es que con sus 208.6 millones de dólares desbancó del primer lugar a Super Mario Bros La Película, que había recaudado 204 millones.

Imagen: Sony Pictures | Spider-Man: Across the Spider-Verse

Asimismo, la película supera a su propia precuela, la ganadora del Oscar a Mejor Filme Animado (Spiderman: Into the Spider-Verse), que había registrado una apertura de 35 millones. Esto significa que ahora logró un 240% de mejores ingresos en su primer fin de semana.

Si nos vamos hacia la crítica especializada, este filme del Hombre Araña se ubica como la mejor película ponderada entre los sitios de los cineastas. Supera a la trilogía de Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight y a Avengers: Endgame.