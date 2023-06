El nombre de Matty Healy, vocalista de la banda británica originaria de Manchester, The 1975, se ha popularizado en redes sociales durante los últimos meses, debido a que en las más recientes presentaciones de la agrupación, Healy ha besado a hombres y mujeres en medio del tema ‘Robbers’.

Matty Healy en el concierto de The 1975 en el Palacio de los Deportes. / Foto: Andrea Rojas

Asimismo, en las últimas semanas, el intérprete de 34 años de edad se volvió tendencia debido a la supuesta relación que mantiene con la cantautora, actriz y modelo Taylor Swift quien pisará tierras mexicanas por primera vez, el próximo mes de agosto.

Taylor Swift anuncia concierto en México con ‘The Eras Tour’. / Foto: Instagram (Captura de Pantalla)

Fue el diario The Sun quien dio a conocer la noticia, al asegurar que “Taylor y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron”, dijo una fuente cercana a la cantante de ‘Karma’ y solo tuvieron que pasar un par de semanas para que estos rumores fueran confirmados.

Cabe señalar que en enero de este año, The 1975 ofreció un concierto en The O2 Arena en Londres, Inglaterra donde Taylor Swift fue la invitada sorpresa e interpretó por primera vez el tema ‘Anti-Hero’ en versión acústica y por si fuera poco, también deleitó a todos los asistentes con un cover de la canción ‘The City’ escrita por The 1975.

Matty Healy besa a hombre en medio de romance con Taylor Swift

Tras esto, Matty Healy fue fotografiado en varios conciertos de la gira ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift, por lo que con esto se confirmaría su relación, sin embargo, el vocalista de The 1975 parece ser que no ha dejado atrás sus andadas y en el show que ofreció en el festival de música NorthSide llevado a cabo el pasado viernes 2 de junio en Dinamarca, volvió a besar a otro hombre.

Matty Healy se encontraba cantando el exitoso tema ‘Robbers’ cuando se acercó al guardia de seguridad y le preguntó, “¿Quieres besarme”, a lo que este respondió que sí, por lo que solo tuvo que bastar esa palabra para que el vocalista de la banda lo tomara del cuello y posteriormente se inclinara para besarlo. Cabe señalar que esto parece más una tradición y en múltiples ocasiones, Healy ha mencionado que solo se inclina por las mujeres.