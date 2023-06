Fue el 5 de junio de 2022, cuando el cantautor Carlos Rivera y la presentadora de televisión Cynthia Rodríguez se unieron en matrimonio tras varios años de relación, sin embargo, no compartieron fotos o videos del romántico momento hasta un año después.

Por otro lado, la mañana del martes 28 de marzo, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, dieron a conocer que estaban a la espera de su primer bebé, “La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición mas grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, escribieron en una publicación.

Los meses transcurrieron con normalidad y mediante una entrevista con el programa ‘Despierta América’, el también actor de Simba en la puesta en escena ‘El Rey León’, compartió que su bebé León nacerá el próximo mes de agosto y su signo zodiacal será Leo.

“Estamos esperando que llegue en agosto y sea Leo... León, todos mis amigos me han dicho lo mismo, sabes, no podía haber sido de otra manera. Lo pensábamos desde hace mucho tiempo, aunque realmente no nos tardamos mucho en lograrlo, sino que decidimos que fuera un momento exacto. Cuando nos decidimos estábamos muy felices”, dijo Carlos Rivera.

Carlos Rivera comparte primera foto de su boda con Cynthia Rodríguez

Tras estas declaraciones, solo tuvieron que pasar un par de días para que la pareja celebrara su primer aniversario de bodas y fue mediante una fotografía publicada por Carlos Rivera donde dio a conocer que se casaron el 5 de junio de 2022, “Hoy hace un año 05/06/22″, escribió en la publicación. En la misma foto, por primera vez se puede ver el vestido blanco de su esposa Cynthia Rodríguez.