Conchita regresa a México con su nuevo disco “La bola de nieve”

Conchita tiene una cita pendiente con sus fans en México después de que en 2017, el temblor que sacudió a la capital del país, le impidiera tomar su vuelo. Ahora, con energía renovada y con un disco salido del horno bajo el brazo.

Con esta antesala, la cantautora española se estará presentando en Monterrey, CDMX, Puebla y Querétaro, mostrando su nueva producción musical y conquistando con su éxitos de siempre, los corazones que vienen esperando su llegada a tierras mexicanas.

Tuvimos el placer de charlar con ella semanas previas a su lanzamiento de “La bola de nieve”, para saber sus inquietudes, todo el trabajo que se fue dando para esta producción y los nervios de una gira por el país.

¿Cómo van los nervios respecto al lanzamiento de “La bola de nieve”?

La verdad es que estoy tan segura de lo que he hecho, que lo que diga la gente ya me da igual. Claro, todo depende de eso, pero estoy muy segura. Y creo que la gente le va a gustar y lo voy a defender a muerta, así que con muchas ganas, con muchas ganas de tocarlo y de verlo porque aún no está en fábrica, pero esta semana debe de estar por llegar. No he podido verlo, aún. Pero con muchas ganas, siempre con la ilusión, que siempre da un poco de miedo pero nada, muy contenta y súper feliz.

¿Cómo llevas esa sensación de tener un disco en épocas donde todo se mide en números de las distintas plataformas?

Es un poco una lucha sin sentido. Si te soy sincera y siendo realista, hay mucha gente que no tiene ni dónde escuchar el CD, o sea, eso es lo que está pasando. Pero hay gente que tiene los discos anteriores y dice: “yo quiero tenerlos todos”. Entonces, nos hemos puesto a trabajar muchísimo en el arte para que sea algo que realmente merezca la pena. Yo siempre he trabajado muchísimo en eso, hemos hecho una portada súper bonita y las canciones vienen como postales, no hay un libreto, sino, que las puedes coger y pegarlas donde tú quieras o leer la letra, pero es un formato un poco diferente. Yo creo que de alguna manera merece la pena tenerlo, aunque no tengas dónde escucharlo, aunque lo utilices de portavasos, es muy bonito.

Igual, en el futuro cercano pasa como ahora los tocadiscos, los discos de vinil. Antes decíamos que “esto” era una antigüedad, pero ahora es lo que está punteando otra vez. A lo mejor en un futuro los discos sean como esta etapa; al final, lo que quieres es que la gente escuche las canciones.

Hablando del arte de tu disco, para mi todas las imágenes que posteaste son un poco psicodélicas como con muchos mundos en uno solo, pero supongo que tienen una historia que contar. Entonces, eso es lo que a mí me interesan, ¿nos podrías contar un poquito de dónde nace? ¿quién te da la idea?

Pues mira, al disco lo llamo así “La bola de nieve” porque no una bola de nieve, sino, por la sensación de que las cosas a veces empiezan siendo muy chiquititas y sin darte cuenta, se van haciendo grandes y grandes, de repente lo tienes en la cara y dices: “¡Dios mío! ¿cómo no me he dado cuenta de esto si venía de muy lejos y se iba haciendo más grande cada vez?”. Me parece que a veces pasa al revés, también tienes algo gigantesco adelante y no puedes con ello y lentamente, con el paso del tiempo -que el tiempo siempre hace su trabajo- un día miras y dices: “Oye, esto no se ve tan gigante” y es un poco más pequeño; como que se va deshaciendo la bola y me parecía una metáfora bonita de contar porque me han pasado muchas cosas buenas, como a todos ¿no? y vas aprendiendo, vas creciendo y el disco es como si todos los discos anteriores hubieran necesitado de este proceso para llegar a estas conclusiones.

Cambiando de tema, ¿cómo llevas lo de visitar ciudades que podrían ser icónicas para el género musical en el que te desarrollas normalmente? Estar en el Lunario de la Ciudad de México, que es un recinto muy importante, podrías contarnos como es tu sensación y qué puede esperar la gente que te vaya a ver.

Yo siempre que ido a México me han tratado súper bien, ha sido como un chute de energía y creo que allí tenéis mucho respeto a la música y a las letras, no sé. El hecho de que se sepan el nombre de su baterista y se tomen fotos, eso no es muy normal aquí -España-. Aquí hay mucho respeto a la música y vengo con la pila cargada. La última vez que intentamos venir, no pudimos hacerlo porque fue el temblor de 2017, ya habíamos llegado al aeropuerto y todo, pero no pudimos volar. Entonces, tengo muchas ganas, va a ser muy bonito. Va a ser una paliza porque las distancias son muy grandes pero vengo con muchas ganas, estos segura que será súper bonito.

