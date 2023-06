¿Era lo que esperaba?, Bizarrap habla sobre tema musical con Peso Pluma

Aunque en la actualidad se puede observar como muchos influencers o famosos llegan a alcanzar rápidamente miles de me gusta, comentarios o reproducciones, no es para nada fácil, pues para eso tuvieron que dedicarse gran parte de su tiempo a crear contenido o canciones que a la audiencia le guste, tal es el caso de Bizarrap, el chico argentino que ha logrado captar la atención de muchos con su particular estilo musical.

Sin embargo, tras el reciente estreno de ‘Music Session #55′ junto a Peso Pluma, ha creado opiniones divididas, pues algunos aseguran que el tema ha sido todo un éxito, mientras que otros indican que este no es el estilo del argentino, pero, a pesar de todo esto se tiene que la canción se encuentra en las primeras posiciones en las plataformas digitales.

¿Era lo que esperaban los artistas?

Ante esta duda, Bizarrap habló durante una entrevista por primera vez del tema musical realizado con Peso Pluma, indicando que, a pesar de los comentarios de las personas, “pasó todo lo que pensó que pasaría”, ya que sabía que esta canción llegaría lejos, sobre todo en lugares como México y Estados Unidos, lugares donde los corridos tumbados son más escuchados.

“Pasó todo lo que yo pensé que iba a pasar con el tema. Generalmente cuando vamos a sacar una canción y yo sé que puede haber un poquito de polémica, me gusta hablar con el artista y le llamó para decirle: ‘oye para mí va a pasar esto’, y yo sabía que esta canción en Argentina no estamos muy acostumbrados a escucharlo, entonces le dije ‘amigo vamos a sacar una canción y vamos a ser número uno del mundo, te lo firmo, estoy seguro, si no me mato’”, afirmó el productor junto a una sonrisa.

“Seremos número uno por lo bien que le va a ir en México y Estados Unidos, pero en Argentina capaz que al principio nos dan con un palo porque es algo que no se escucha mucho por acá”, explicó.