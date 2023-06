Este fue el mensaje que lanzó Peso Pluma a los padres de familia

La carrera de Peso Pluma está viviendo un ascenso acelerado en los últimos meses, gracias al éxito de temas como ‘Ella Baila Sola’, ‘La Bebé’ y recientemente la sesión 55 de Bizarrap.

Ese crecimiento orgánico de las últimas semanas, trae consigo algunas consecuencias negativas al exponerse a situaciones poco agradables.

El caso más reciente, es la noticia de un niño de 11 años, que se quitó la vida, luego de ser castigado por sus padres al escuchar canciones de Peso Pluma.

El hecho que se registró en Piedras Negras, Coahuila, conmocionó a la localidad, obligando al intérprete de los corridos tumbados a manifestar su posición ante el lamentable suceso.

Respuesta de Peso Pluma

A través de su cuenta de Twitter, el cantante mexicano publicó una imagen con el siguiente comunicado:

“Mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así, mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que mi música llegue a ellos”.

El joven artista también ha manifestado sobre este tema lo siguiente: “Yo no puedo estar en casa de todas las familias que me escuchen para cuidar de sus hijos. Cada quien es responsable de su familia. Lo que cada niño consume en televisión o redes sociales es responsabilidad directa de sus progenitores”.

En varias entrevistas, el cantante ya había advertido que su música no tiene intenciones de ser escuchada por los niños debido a sus fuertes letras.

“Yo sé que a veces no es bueno que los niños escuchen esto. Pero es una realidad, se tiene que mostrar, se tiene que ver. Ese es el trabajo de uno”, dijo en el programa Soy Grupero.