Lucero y Manuel Mijares le colocaron una exigencia a su hija para debutar en el teatro

Lucerito Mijares se ha caracterizado por ser abierta, expresiva y prácticamente se reserva muy poco al momento de interactuar con los medios de comunicación. Responde lo que le preguntan, es comunicativa, simpática y muy directa a la hora de habar de su vida privada.

Recientemente sostuvo un encuentro con la prensa y habló de todo un poco, incluso las características ideales que debería reunir el hombre que desee conquistar su corazón. Si bien, la única hija de Lucero y Manuel Mijares dice que está soltera y sin compromiso, tener una relación amorosa no está entre sus planes más inmediatos, pues está enfocada en su protagónico en la obra musical El Mago, obra que será estrenada el próximo 30 de junio.

Lucerito, como se le llama, habló con la prensa y dijo sentirse agradecida y al mismo tiempo muy emocionada por la oportunidad de formar parte del elenco de El Mago (The Wiz).Con esta presentación, la joven de 18 años haría su primer trabajo oficial en el mundo del espectáculo, algo que ya veíamos venir, sólo fue cuestión de tiempo para que se concretara y que cumpliera con algunas exigencias de sus famosos padres.

“Sí, la verdad sí. Mis papás me dijeron que tenía que acabar preparatoria antes de empezar a hacer lo que quisiera y me puse al corriente en muchas clases, metí muchos veranos, metí muchas vacaciones; entonces, creo que mis papás también vieron esa gana de hacer teatro. Y, la verdad, agradezco muchísimo a mis papás porque también si acabar la prepa nunca sabes todo lo que implica”, dijo Lucerito al programa De primera mano. “Estoy muy contenta de estar en El Mago y muy agradecida también”, precisó la talentosa.

Otra de las revelaciones que hizo es que el mayor reto al que se ha debido enfrentar en este proyecto de su carrera como profesional. “El cantar y bailar al mismo tiempo no es muy fácil e implica tener mucha resistencia de aire. Creo que día a día se va mejorando esa condición, pero la verdad creo que nada más ha sido eso porque todos me han arropado de excelente manera y no tengo nada más que decirles que ‘gracias’ y cuánto los admiro”, mencionó.