Paco Stanley: aparecen nuevas evidencias del caso en la serie “El show, crónica de un asesinato”

El periodista, escritor y cineasta Diego Enrique Osorno llegó al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) para presentar el primer capítulo de la serie documental El show, crónica de un asesinato que tendrá su estreno esta noche del marte en Las Estrellas , como una manera de traer de vuelta a la pantalla de Televisa al popular Paco Stanley.

Durante el primer capítulo se observó este fenómeno cultural masivo que muestra la condición humana, la fama, resiliencia y el documental ofrece nuevas evidencias del caso, nuevas preguntas y la posibilidad de revisar como sociedad esos estigmas sobre las personas que aparecen en el documental.

“Cuando me dijeron del caso Stanley no dimensionaba de lo importante que fue para la alternancia política de México en 1999. Él planteó muchos cambios, no solo en Televisa y su competencia con TV Azteca, sino de los partidos político y otros acuerdos que persisten al día de hoy. Yo había subestimado el caso Stanley, porque me parecía que si era un caso lamentable por la muerte de alguien y el tema del narco que abordamos, pero no había dimensionado lo trascendente que fue”, compartió Diego Enrique Osorno, a su paso por Guadalajara.

Hay que recordar que en 1999, el mundo del espectáculo se vio sacudido por el violento atentado de Paco Stanley, figura muy popular de la televisión mexicana, en su rol de conductor y comediante. Tras ser baleado en un restaurante del entonces Distrito Federal (Ciudad de México), pasó de la fama a ser parte de la historia por protagonizar uno de los crímenes mediáticos más desconcertantes de México.

“Tratamos de exponer primero que nada los hechos, es decir el asesinato de Paco Stanley. Recordar la forma en que veíamos la televisión o mostrarlo a las nuevas generaciones, y ya en los siguientes episodios el caso y la investigación”, añadió el cineasta mexicano.

Entre los entrevistados se encuentra Verónica Macías, quien fuera conductora del programa Ándale junto a Stanley; Mario Bezares, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, así como integrantes del equipo del comediante, periodistas y otros analistas.

“Encontramos cosas nuevas que no se conocen de la parte criminalista de un asesinato que sigue impune al día de hoy. Es un caso que pone a prueba muchas cosas”. — Diego Enrique Osorno

“Es un ejercicio de nostalgia para unos, de experimento para los que no conocían el mundo de la televisión que tiene que ver con tratar de incidir en un debate que es la justicia. Tiene testimonios reveladores que no estaban en el guion desde una perspectiva más humana. Encontramos cosas nuevas que no se conocen de la parte criminalista de un asesinato que sigue impune al día de hoy”, explicó.

Diego Enrique Osorno, director de El show: Crónica de un asesinato presentó el primer capítulo del documental en el @FICGoficial Explicó cómo cambió su percepción sobre #PacoStanley #Guadalajara @PublimetroMX pic.twitter.com/3QtJHtAe5X — Gabriela Acosta (@gacosta13) June 6, 2023

Ejes narrativos

“Hay uno que tiene que ver con la investigación del propio caso. Hay una segunda capa con el contexto político y social que generó este caso. Para mí es el primer caso mediatizado en la historia de México, es un caso que ocurre en un tiempo de alternancia en el país en 1999, ya estaba la transición democrática con partidos distintos al PRI. El tercer eje tiene que ver con lo humano con algunos de los protagonistas como Paola Durante y Mario Bezares”.

“El caso Stanley es un caso paradigmático y pienso que si se hubiera resuelto y llegado al fondo de las cosas, quizá al ser un caso tan relevante no hubiera arrastrado, hasta el día de hoy, esta crisis en el sistema de justicia que todavía tenemos”. — Cineasta mexicano

El show, crónica de un asesinato es el primer proyecto televisivo del director de los últimos cuatro años. Anteriormente, en 2019, tomó las riendas de la miniserie documental 1994 de Netflix.

Dónde y cuándo se estrena?