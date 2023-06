Apio Quijano confiesa que es bisexual, pero después se arrepiente

Las confesiones en ‘La casa de los Famosos México’ no se detienen, esta vez se robó el foco de atención Apio Quijano, ya que algunos de los habitantes comenzaron a cuestionar la orientación sexual del cantante; sin embargo, poco después Quijano se sinceró frente a sus compañeros.

Hace poco Apio Quijano fue señalado como el tercero en discordia en la relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, por lo cual el integrante de Kabah se alejó de las redes sociales, aunque poco a poco regresó con fuerza para integrarse al reality show.

"Apio" Quijano Foto: @apioquijano

Apio Quijano habla de su orientación sexual

Entre todos los rumores que surgieron, Quijano decidió romper el silencio frente a las cámaras de ‘La casa de los Famosos México’, confesando a sus compañeros que es bisexual, aunque después se arrepintió de la etiqueta.

“Me gustan los hombres y las mujeres, mis relaciones han sido por igual con hombres y mujeres” dijo el intérprete.

Aunque el instante se volvió viral en redes sociales, poco después Apio Quijano se arrepintió de definirse como bisexual, por lo cual habló con Raquel Bigorra sobre sus preferencias sexuales, pero sin caer en una etiqueta.

“No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también, mucho. Yo si me he enamorado mucho de las mujeres, a mi las mujeres me encantan, pero la etiqueta es cañona” explicó Apio Quijano.