Conductor peruano se hace viral al botar a su productor en plena transmisión en vivo

Andrés Hurtado es el presentador de un programa peruano llamado, ‘Sábado con Andrés’, que tomó gran popularidad durante este fin de semana por un incidente que tuvo con un productor.

En medio de una actividad que realizaba con el concurso ‘Miss Perú’, el presentador se convirtió en protagonista de un momento incómodo al despedir a su productor en plena transmisión en vivo.

El conductor se encontraba realizando las preguntas correspondientes a las candidatas cuando ocurrió un error en la redacción de una de las preguntas que le realizaba a las participantes.

“¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, consultó el presentador y a lo que la aspirante a la corona quedó confundida y exclamó: “¿Medio?”. En ese momento, el también empresario reiteró la interrogante, pero reclamando por la palabra mal escrita. “Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”.

En ese momento, el conductor del canal Panamericana Televisión, se volteó a donde estaba su productor, José Malpartida Abadía. “Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando”, dijo.

Hurtado añadió: “Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, si no me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’”

“Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”, agregó el conductor, para luego continuar con la programación.

Viralización del video

El incómodo momento no tardó en viralizarse en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la actitud poco empática del presentador.