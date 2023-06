La crítica destroza la nueva serie de Tom Holland: “Al menos trata de hacer lo mejor que puede”

‘Uncharted’ y su trabajo en Marvel Studios y Sony interpretando a Spiderman, le dan a Tom Holland el calificativo de actor de acción. Pero el británico de 27 años quiso probar con algo más profundo, algo que sacara a relucir su talento para las arte escénicas.

Así llegó ‘The Crowed Room’, un thriller psicológico que mostró a Tom Holland en una faceta en la que nunca se había visto. La actuación del Peter Parker que comparten Sony y Marvel Studios no estuvo mal, pero la serie como tal ha sido destrozada por la crítica especializada.

La serie como tal está inspirada en los eventos de la novela de no ficción de 1981 The Minds of Billy Milligan, del autor Daniel Keyes. Es una producción, al igual que su historia original, ambientada en la década de 1970.

El sitio Discussing Film habló de la serie y fue muy fuerte con su análisis. “Las cosas comienzan bastante lentas y aburridas antes de llegar a un punto que genera intriga en cuanto a la cantidad de posibilidades a las que podría dirigirse el misterio principal”.

A pesar de haber sido duros con la serie creada por el escritor y productor ganador del Premio de la Academia Akiva Goldsman, destacan que Tom Holland es lo único que “brilla en una serie que nunca encuentra su voz”. “Al menos trata de hacer lo mejor que puede”, añadieron.