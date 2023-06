Estas son las 3 exigencias de Ángela Aguilar antes de sus Shows, ¿Supera a Luis Miguel?

En algunas ocasiones, se ha visto como Ángela Aguilar se ha involucrado en diversas polémicas, pues a sus 19 años de edad le ha tocado estar en medio de críticas por comentarios que ella misma ha realizado, uno de estos fue declararse 25% argentina tras el triunfo del equipo en el Mundial de Futbol Qatar 2022, además anunciar una gira 100% estadounidense, lo cual hizo que muchos de sus seguidores se molestaran.

Todo esto ha hecho que la popularidad de la cantante disminuya, pues en sus últimas presentaciones no logró vender los tickets estimados y tuvo que suspender algunas fechas que ya se encontraban programadas.

Desde hace un tiempo, se ha comentado en el mundo artístico mexicano que la popularidad de Ángela Aguilar ha disminuido debido a su forma de ser, pedante, arrogante y altanera, y hasta de hecho, hay quienes afirman que tanto ella como su padre, son idénticos en algunos tratos descorteces, siendo comparados con el mismísimo Luis Miguel, pues para nadie es un secreto las exigencias que ha tenido el llamado ‘Sol de México’ al momento de realizar sus presentaciones.

¿Cuáles son las exigencias de Ángela Aguilar antes de sus shows?

Según lo comentado por el periodista Álex Zúñiga desde YouTube, tanto Ángela Aguilar como su padre Pepe Aguilar poseen una lista de exigencias que presentan al momento de hospedarse en cualquier lugar donde son convocados para hacer uno de sus shows.

“Me estaban platicando que cuando se hospedan piden que no les hablen, que no les toquen las maletas, que nada, nada más los guaruras que trabajan con ellos se encargan de todo”, aseguró el periodista.

Asimismo, Zúñiga agrega que ambos artistas han mostrado una pésima actitud con las personas que trabajan junto a ellos. “La gente ya se dio cuenta porque va no venden igual, tienen muchas cancelaciones y donde no cancelan, no llenan”, indica.