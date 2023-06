Karely Ruiz planea irse de OnlyFans, ¿Por qué?

Karely Ruiz se ha convertido en una de las modelos mexicanas más populares en la actualidad, pues a pesar de que la joven comenzó vendiendo dulces junto a su familia, y poco a poco empezó a cumplir sus sueños de salir en televisión, utilizando algunas plataformas digitales, que pronto le darían la fama que estaba buscando.

De esta manera, la creadora de contenido ha logrado con tan solo 22 años de edad, generar miles de pesos cada vez, y para nada les ha ocultado a sus seguidores la vida de lujo que mantiene, bien sea mostrando sus camionetas o la visita a diversos sitios, además de mantener a sus padres y pagar el tratamiento que necesita su hermana, quien tiene una discapacidad motriz.

¿Karely Ruiz se va de OnlyFans?

A pesar de ser una de las mujeres que obtiene mejor ganancia en OnlyFans, Karely Ruiz está consciente que en algún momento tendrá que dejar de compartir contenido en la plataforma para adultos, por lo que hace un tiempo compartió durante en el podcast de Roberto Martínez, que no toda su vida podrá estar dependiendo de la página antes mencionada.

“Realmente no quiero seguir toda la vida con OnlyFans. Yo traigo otros en mente, obviamente ese dinero invertirlo. No quiero tener 50 años y estar encuerándome, pues no. Quiero poner mis negocios”, agregando además algunos de los planes que tenía a futuro. “Quiero una boutique de lencería, porque es mi público, lo sexy. Ando checando, apenas me estoy metiendo en eso porque dije: ‘Estoy gastando mucho’ y ahora es momento de invertir porque el dinero se me va a ir”, dijo.

No obstante, en recientes declaraciones, Ruiz aseguró que una de las razones por las que dejó de participar en la televisión era el hecho de que este trabajo le quitaba mucho tiempo para poder continuar creando contenido, indicando además que ahora quería participar nuevamente en este medio, pero como actriz de Telenovela, por lo que se espera que, dentro de poco, la artista anuncie su retiro de OnlyFans.

“Me gustaría una telenovela y salir de buena, pero ahorita todos los proyectos que tengo son a corto plazo, realmente no he pensado a futuro, me gustaría una novela, pero eso no sería ahorita, siento que primero me gustaría estudiar”, dijo.