Revelan la fecha de estreno de ‘Karate Kid 2′, secuela de la versión de Jackie Chan como el ‘Sr Han’

“The Karate Kid 2″ es una realidad. Oficialmente hay secuela de la película que protagonizaron Jaden Smith y Jackie Chan en el 2010. Y aunque ya hay director confirmado, Jonathan Entwistle, a quien se le conoce por dos populares series originales de Netflix: I Am Not Okay With This y The End of the F**ing World, todavía no están confirmados los actores.

Las conversaciones con Jackie Chan, según reporta Discussing Film, están encaminadas y todo parece indicar que el actor chino regresará con su papel del Sr. Han. Jaden Smith ya dejó de ser un niño, por lo que pierde sentido que haga una aparición en el filme.

Y a pesar de que todavía faltan detalles por confirmarse, la producción del filme ha revelado que ya tienen fecha de estreno programada. El mismo medio citado informa que ‘The Karate Kid 2′ se estrenará exactamente dentro de un año.

También te puede interesar: Las sorprendentes acrobacias que Tom Cruise muestra en el adelanto de la nueva película de Misión Imposible

Así que ya se sabe que la agenda de los primeros 10 días de junio del 2024 estará ocupada para el estreno de ‘The Karate Kid 2′ en las salas de cine.

Karate Kid de Jackie Chan

“The Karate Kid” es un remake de la película original de 1984 y fue lanzado en 2010. La película estuvo dirigida por Harald Zwart y cuenta con la actuación de Jackie Chan y Jaden Smith.

Aunque la trama sigue algunos elementos básicos de la versión original, la historia se desarrolla en China y se enfoca en las artes marciales chinas en lugar del karate.

La película narra la historia de Dre Parker, un adolescente estadounidense que se muda a China debido al trabajo de su madre. Dre se encuentra en un entorno nuevo y desconocido, y pronto se convierte en el blanco de los matones locales en la escuela. Con el fin de protegerse y aprender a defenderse, Dre busca la ayuda de un maestro de kung fu, el Sr. Han, interpretado por Jackie Chan.