Tom Holland se está tomando un descanso de la actuación: Estos son los motivos

Tom Holland, es un actor que con 27 años puede presumir de contar con una larga filmografía con más de 25 títulos y otras participaciones en programas de televisión, entre la que se encuentra, The Crowded Room, su nuevo proyecto de la mano de Apple TV.

En la nueva serie que estrenará la plataforma streaming, el británico interpreta a Danny Sullivan, un personaje basado en el violador en serie Billy Milligan.

Holland admite que el rodaje fue “un momento difícil” en una nueva entrevista con Extra. “Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca había experimentado antes. Y luego, además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que vienen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel adicional de presión”.

Por este motivo, Holland explicó que se tomará un descanso de la actuación por un tiempo. “El programa me rompió. Llegó un momento en el que necesité un descanso y desaparecí y fui a México por una semana y tuve tiempo en una playa y me acosté. Ahora me estoy tomando un año libre, y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¡Está completamente de vuelta! Tom Holland reaparece en Twitter después de 15 meses de ausencia

Detalles de The Crowded Room

Este nuevo dramático, que se estrena este viernes 9 de junio, donde participa el querido actor, es un thriller psicológico ambientado en Manhattan, en el verano de 1979, cuando arrestan a un joven por un crimen espeluznante y una insólita investigadora debe resolver el misterio que se esconde tras él.

La historia fue escrita y dirigida por el ganador del Oscar, Akiva Goldsman quien preparó 10 episodios de suspenso absoluto con un elenco donde destacan actores como Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Jason Isaacs, Lior Raz, entre otros.

Tráiler de The Crowded Room