Toño Mauri festeja estar libre de Covid-19 por tercera ocasión

El pasado 1 de junio Toño Mauri reveló que había dado positivo por tercera vez al virus conocido como Covid-19, mismo que puso en peligro su vida, ya que en ese momento el panorama era desalentador al no contar con vacunas; sin embargo, en esta ocasión todo fue distinto.

Ante la noticia, los seguidores, familiares y amigos cercanos del actor se mantuvieron alerta de su estado de salud, aunque, luego de varios días, Mauri confirmó que se encuentra libre del virus del que se contagió.

Toño Mauri libre de Covid-19

El intérprete mexicano compartió que superó la enfermedad por tercera ocasión a través de una historia en su cuenta de Instagram, añadiendo una selfie con una prueba casera para hacer evidente su recuperación.

Aunque esta vez el actor no presentó complicaciones, luego de anunciar que se había contagiado por tercera ocasión, el actor se comunicó con los conductores del programa ‘De primera mano’, en el cual habló sobre su estado actual y los síntomas que presentó previamente.

“Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincido con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo” dijo Mauri.