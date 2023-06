El curioso motivo por el que Maite Perroni no ha permitido que sus compañeros de RBD conozcan a su bebé

Maite Perroni y Andrés Tovar se convirtieron en padres de una linda bebé, a la que le pusieron de nombre Lía. Fue el 16 de mayo, cuando la cantante y actriz le dio la bienvenida a la nueva miembro de la familia, a través de un posteo de Instagram, que se hizo en conjunto con la cuenta de su esposo.

“Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional. Eres nuestra más grande bendición. Te amamos LÍA”, escribieron en el posteo de Instagram de mediados del mes anterior.

Ha pasado casi un mes y sus compañeros de RBD todavía no han conocido a la pequeña Lía, por un curios motivo que fue revelado por Christopher Uckermann, integrante de la agrupación musical mexicana, en una entrevista que ofreció para el programa “Hoy Día”.

“Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida. Ya nos tocará pronto”, dijo Uckerman, según reseña El Heraldo. Explicó que todos han mantenido contacto telefónico con Maite, la felicitaron y le enviaron sus buenos deseo, pero señalaron que todavía no es tiempo de conocer a la bebé.