Atala Sarmiento habría intentado quitarse la vida luego de ser extorsionada

Atala Sarmiento ha experimentado varios momentos desagradables al ser amenazada con la filtración de una fotografía íntima, todo comenzó en 2019, pero no se detuvo, ya que el pasado 7 de junio volvió a sufrir un intento de extorsión.

Al respecto de los mensajes de intimidación que ha recibido, Sarmiento publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, en el cual detalló la forma en la que fue contactada, así como también sobre la forma en la que planea actuar, especialmente si la fotografía sale a la luz.

“El día de hoy he recibido mensajes privados a mi cuenta de Instagram en los cuales me hostigan por una fotografía personal que envíe de forma privada a mi esposo” escribió la conductora.

Atala Sarmiento pensó en atentar contra su vida

Aunque en esta ocasión la actriz tomó la situación de una forma distinta, en 2019 fue distinto, por lo cual Atala contó parte de su experiencia durante la transmisión del programa ‘Chismorreo’.

Atala Sarmiento reveló que la imagen íntima la compartió con su esposo David Ródenas, luego de que ambos acordaron eliminarla, se cuestionó la forma en la que llegó a un desconocido, convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Me llegó un WhatsApp de un número desconocido y lo abro y veo que me pone: Hola Atalita, ¿cuánto dinero me darías para que no le venda esta foto a una revista? Se me cayó el mundo, se me pegó el estómago a la espalda, me quise, lo digo con toda honestidad, matar” reveló Sarmiento.