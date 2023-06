Eva Longoria captura el poder latino en ‘Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia’

Este 9 de junio se estrenó ‘Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia’, la cual hace un acercamiento a la vida de Richard Montañez, el hombre que revolucionó la industria de las botanas, al agregar picante a las papitas convencionales; además de la inspiradora trama, la comedia y el elenco destacan a lo largo de la cinta.

‘Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia’ es la película que inaugura una nueva etapa en la carrera de Eva Longoria, ya que hizo su debut como directora; por otro lado, en la película resaltó el talento de Jesse García y Annie González como protagonistas.

'Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia' (Captura de Pantalla)

Entrevista para ‘Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia’

A un día del estreno en plataformas, Eva Longoria, Jesse García y Annie González hablaron para Publimetro sobre el significado de esta película, especialmente tomando en cuenta su herencia cultural por las raíces latinas que comparten.

“Lo hicimos hace dos años al final del Covid, parece que ha pasado mucho tiempo y que el mundo necesita una película como esta, inspiradora y representativa de una comunidad que nunca vemos en la pantalla. Entonces, de inmediato quise emprender este proyecto para contar su historia y contársela a la mayor cantidad de personas posibles y tener la oportunidad de crear un héroe que se parezca a nosotros porque Hollywood define cómo se ven los héroes y nunca se parecen a Richard y no se parecen a nosotros y pensé imagina si pudiéramos crear una película en la que la gente de nuestra comunidad se identifique” dijo Eva Longoria.

Respecto a la importancia de llevar a la pantalla este tipo de historias, Annie González comentó a cerca de su interés por hacer evidente el éxito de Richard Montañez, un hombre de ascendencia mexicana que cambió gran parte del mercado de botanas.

“Esta no puede ser la única historia que podemos contar que tiene rostros como los nuestros e historias complejas como esta y no es solo una historia es algo que realmente sucedió, que puede inspirar a una comunidad y no solo a la comunidad latina, sino a todos los demás fuera de ella y crear narrativas que ayuden a cambiar quiénes somos y cómo nos movemos por el mundo y cómo contribuimos a este mundo” señaló Annie González.

Finalmente, Jesse García explicó sobre el mensaje con el que les gustaría impactar en la audiencia, además de las emociones que experimentarán en el viaje que para conocer esta inspiradora y divertida historia.

“Quiero que la gente esté exhausta, inspirada y vigorizada por reír y llorar y estar enojado y reír de nuevo y tener un viaje emocional. Y que algunos tengan la sensación de tener que verlo de nuevo” finalizó el actor.