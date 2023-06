Angélica Vale asegura que Luis Miguel siempre ha sido caballero con ella

En los últimos meses, Luis Miguel se ha convertido en un tema de conversación para muchos programas de televisión y en redes sociales, luego de que este anunciara que realizaría una gira en este 2023, la cual hasta el momento se ha sido en todo un éxito, ya que los boletos fueron vendidos inmediatamente.

De esta manera, el cantante continúa siendo el centro de atención, por lo que constantemente sus amigos del mundo del espectáculo son cuestionados con temas relacionados con él, tal es el caso de Angélica Vale, quien atendió a los medios de comunicación durante la función del musical ‘Mentiras’, por lo que rápidamente decidieron preguntarle sobre el llamado ‘Sol de México’.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre Luis Miguel?

En primera instancia, a la actriz se le cuestionó si tenía preparados los boletos para poder ir a ver a Luis Miguel en concierto, a lo que esta respondió: “Ah, qué terquedad. Fíjate que no, ¿a qué hora? Voy a estar haciendo Vaselina”, dijo.

Asimismo, uno de los reporteros le preguntó sobre si creía que el cantante era ‘el Rey Cucaracho’, tal como lo insinuó recientemente Aracely Arámbula, ex pareja del cantante.

“Ya no voy a hablar, nunca voy a hablar de eso, porque se me ocurrió inocentemente decir algo, entonces ya me empezaron a meter en rollos que yo ni me meto ni quiero saber”, indicó Vale, por lo que el periodista dijo: “¿Te dijo algo Aracely?”, aunque con respecto a esta pregunta la Actriz se limitó a decir que prefería ya no decir nada sobre el tema. “Yo ya no digo nada ni hablo de nada”.

Por otro lado, también se resaltó una reciente declaración que dio Angélica en donde dijo que Luis Miguel siempre la saluda cuando ella asiste a sus conciertos.

“¡Como les gusta el chisme! Yo dije que él siempre ha sido un caballero conmigo”, dijo. “Que cuando se ha enterado que estoy, sí hay veces que me ha recibido en su camerino, a veces, tampoco diario. Que siempre se porta lindo conmigo, sí, siempre. Nada más eso dije… Ya me andan inventando, al ratito de ‘Ya le bajé el marido a la señora de España’, lo único que me falta”, comentó.