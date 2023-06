Hijo de Mario Bezares habla por primera vez sobre la “paternidad” de Paco Stanley

Alan Bazares, el hijo de Mario Bazares apareció en el documental que relata algunas cosas de la vida de Paco Stanley, el cual se titula ‘El Show: Crónica de un Asesinato’, en donde habla por primera vez sobre las teorías en las que se asegura que este era su verdadero padre y que este fue el motivo por el que su verdadero progenitor habría planeado el atentado en contra del conductor de televisión, por lo que sus palabras inmediatamente causaron revuelo en redes sociales luego de darse a conocer esta información.

En primera instancia, Alan confesó como fue la manera en que se dio cuenta de esta situación, pues al parecer una maestra le dijo de forma malintencionada que su padre verdadero no era Mario Bezares, dejándolo en shock este comentario, pues en ese entonces el chico tendría entre 10 u 11 años.

Esto hizo que el joven investigara en internet por su propia cuenta si esto era o no cierto, y fue ahí en donde descubrió lo que se decía acerca de su familia y su origen.

“Es la primera vez que yo hablo esto, quiero hacer énfasis que esto representa encarar un problema que nunca había encarado. Una mentira se repitió tantas veces que se volvió verdad, una maestra me agarró mucho coraje porque era bien latoso, me decía: ‘siéntate’ y yo así de: ‘oblígame, ¿tú quién eres?’, y me dice: ‘es que seguro estás enojado porque tu papá no es tu papá’ y no me dijo nada más y pues tú haces tu investigación, como niño te metes a Google y tú como niño te quedas en la madrugada leyendo todo lo que encuentras y haz de cuenta que es como agarrar tu corazón y estar así (golpeándolo) porque ¿quién es mi familia?”

Alan Bezares dudó quién era su padre

Por otro lado, a medida que Alan seguía hablando sobre el tema, también reveló que al describir todo lo que ocurría, le reclamó a sus padres el no haberle dicho antes lo sucedido, además de indicar haberse sentido un poco culpable de la encarcelación de su padre, pero lo que más le impactó de todo esto es si en realidad Mario Bezares era o no su padre verdadero.

“No eres hijo de Mario Bezares, ahí dice que no y que tu papá lo mató justamente por eso, ¿sabes la culpa que caía en un niño de diez-once años? Que por tu culpa a tu papá lo culparon de un asesinato, es que tu mamá se metió con Paco Stanley y tu papá los cachó y no sé qué y que tú eres su hijo y tu papá como que no pudo vivir con eso y lo mató. Llegar con tus papás y decirles ‘¿por qué no me dijeron esto?’ con coraje ¿no? Si yo como hijo me metí en internet y dudé de su verdad, ¿qué va a ser de una persona que no tiene nada que ver con ellos?”, confesó el joven.

Cabe resaltar que recientemente, Brenda Bezares hizo pública la prueba de ADN notariada en donde se confirma que efectivamente Alan Bezares sí es hijo de Mario Bezares, acabando así con las teorías que se venían indicando desde hace un tiempo.