Las inigualables LE SSERAFIM dieron triunfales conciertos durante el primer día del Weverse Con Festival 2023, mientras que HUH YUNJIN cautivó a la audiencia con su actuación como solista el segundo día del festival. El Weverse Con Festival 2023 se llevó a cabo el 10 y 11 de junio (KST), en el Olympic Park KSPO DOME y 88 Lawn Field en Seúl.

Conectándose con sus fans en persona y en línea a través de una transmisión en vivo, LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE) dieron la bienvenida a la audiencia con interpretaciones de “The Great Mermaid” y “FEARLESS”. Siguieron con “ANTIFRAGILE” y “No Celestial”, entusiasmando a la multitud que cantaba cada palabra de las canciones.

Continuaron con “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife”, posiblemente la canción más pegajosa de su primer álbum, que está rápidamente subiendo en las listas de éxitos a nivel mundial encabezando la lista Hot Trending Songs de Billboard después del lanzamiento de su video musical, y “UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)”, que convirtió a LE SSERAFIM en el girl group más rápido en ingresar al top 10 en el Billboard 200 en la historia del k-pop.

En el segundo día del festival, HUH YUNJIN hizo su debut como solista en un escenario en vivo con una guitarra y una banda para interpretar sus lanzamientos de producción propia. La cantante abrió el escenario con “I ≠ DOLL”, seguida de una canción pop acústica “love you two” frente a una multitud emocionada.

HUH YUNJIN. LE SSERAFIM encanta el escenario del ‘Weverse Con Festival 2023′. / Foto: SOURCE MUSIC

Para corresponder al abrumador apoyo por su primera actuación en solitario, HUH YUNJIN presentó otra canción inédita, “blessing in disguise”, por primera vez en el festival. Ella explicó en el escenario “Es la primera vez que canto esta canción frente a una audiencia. Escribí esta canción para retratar los sentimientos de miedo, emoción y remordimientos que he sentido a lo largo de mi vida de una manera positiva”.

HUH YUNJIN. LE SSERAFIM encanta el escenario del ‘Weverse Con Festival 2023′. / Foto: SOURCE MUSIC

El concierto de HUH YUNJIN cerró con dos canciones en las que se unió la cantautora coreana JUKJAE, una de las productoras junto con HUH YUNJIN de la canción para los fans de LE SSERAFIM “FEARNOT (Between you, me and the lamppost)”. Las dos cantautoras hicieron un dueto de “SAY” de JUKJAE y “Raise your_our glass” de HUH YUNJIN, cautivando a la audiencia y aumentando la anticipación de lo que HUH YUNJIN y LE SSERAFIM traerán al escenario más adelante como artistas.

HUH YUNJIN. LE SSERAFIM encanta el escenario del ‘Weverse Con Festival 2023′. / Foto: SOURCE MUSIC

La fecha de lanzamiento de “blessing in disguise”, la canción inédita escrita y producida por HUH YUNJIN, aún no ha sido revelada.