Molotov: “Nuestra fortaleza es hacer las cosas honestamente, le guste a quien le guste y sin miedo”

Mucho ha pasado desde que Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, lanzaron ¿Dónde jugarán las niñas?, un disco que marcó una historia en el rock latinoamericano, así como su presentación en el Foro Sol, el pasado 12 de mayo.

Son casi 30 años de carrera musical de Molotov, donde mantienen esa personalidad rebelde, reflexiva y libre.

”Sentimos al final del día y de la noche en el Foro Sol, exactamente eso que mucha banda que nos acompañó para festejar que el rock y la música en vivo aún existe, todavía tiene vigencia y un buen rato de vida a pesar de los detractores. Hay que entender y aceptar que hay tendencias que están agarrando mucha fuerza y proyectos tan chingones, te guste o no o el género en el que están hechos, pero el rock que es lo nuestro sigue dando batalla y sigue haciéndolo de pedo”, dijo Paco Ayala.

El músico compartió la razón de que Molotov no se haya subido al tren de la colaboraciones.

“Siempre nos han intentado convencer de la onda de las colaboraciones, siento que en algún momento, cuando podríamos y teníamos que haberlas hecho no se dio. Tienen que ser natural, porque creo que no pueden ser tan mañosamente armadas. Por lo menos nosotros, no sentimos que nos saldría bien hacerlo así. Hoy esta tan de moda que no sabemos si ahora entrarle o seguimos por la que debemos de ir, porque también está padre hacer cosas con géneros distintos. Nunca nos hemos encasillado en hacer rock, porque hacemos una rola y de repente sale cumbia-punk, luego polka-norteña y otras cosas, pero puede ser un buen experimento”, añadió.

Paco Ayala bromeó al hablar del nuevo disco Sólo D’Lira, producido por Ross Robinson, Jason Livermore y Emmanuel Del Real.

“Pasamos por una etapa renovada, en el que hicimos un disco que salió hace poquito. Hicimos un estreno mundial, pero el mundo como que no se enteró del estreno, esa fue la diferencia (risas)”, y Ayala siguió, “Solo D’Lira tiene 13 canciones, lo hicimos con Warner Music que es el nuevo sello con el que firmamos hace un par de años. El álbum habla de todo tipo de temáticas desde sociales desmadrosas, formales e informales; conscientes e inconscientes, eso siempre motiva al músico y te da energía para salir a rolar con tema nuevos, porque las otras canciones la gente paga un boleto para escucharlas, pero también nosotros de repente decimos: ‘No manches, ya déjenos que les enseñemos otras canciones’, aunque les valga madres (risas)”.

Estalla Molotov es la gira que va para sus últimos conciertos, la cual tendrá una nueva versión que incluirá los nuevos temas.

“La vamos a medio empezar (nueva gira) con la salida de este Estalla Molotov, que de este fin de gira queda Guadalajara y Monterrey, ya empezamos show con una nueva versión para que nos sea pan con lo mismo”.

Fortaleza y debilidad

Paca Ayala decidió hablar sobre lo que hace fuerte a la banda, que al mismo tiempo los hace ser polémicos y tener un sector de la población en contra.

“Nuestra fortaleza es hacer las cosas honestamente, le guste a quien le guste y sin miedo. Y la debilidad, pues también es eso, que al sentirte libre de hacer lo que quieras puedas herir sentimientos y derechos que alguna persona siente vulnerada con lo que decimos, pero la música es para entretenerse y pasársela bien. Hay gente que tiene empatía con lo que decimos y hay gente que no”, finalizó Ayala.

Molotov en Guadalajara

La siguiente parada es Guadalajara, “estamos haciendo un cierre que merece Guadalajara, un cierre digno y chingón y muy explosivo. De repente estas limitantes que no entendemos porqué, vamos a espacios donde la gente que quiere brincar y echar desmadre va a estar más limitada (Auditorio Telmex) pero también te da chance de ver el concierto desde una perspectiva menos desmadrosa y concentrados de frente, sobre los que está pasando”, señaló.

Próximos conciertos