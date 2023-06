Usuarios tunden a Sergio Mayer tras darle nalgada a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos

A pocos días de haber iniciado ‘La Casa de los Famosos México’, las polémicas ya empezaron a surgir, pues los participantes empiezan a dar de qué hablar, uno de estos es Sergio Mayer, quien tocó a Wendy Guevara sin su consentimiento, algo que indignó completamente a los seguidores del programa.

Esto ocurrió mientras los integrantes se encontraban compartiendo en la habitación, en donde la influencer, que al parecer se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su carisma y ocurrencias, se distrajo para limpiar la alfombra, en ese momento cuando estaba agachada, el excantante del grupo Garibaldi y exdiputado empezó a cuestionar los atributos de Wendy, indicando si eran o no reales.

En ese instante, cuando la vio de espaldas, el exmiembro de ‘Solo para mujeres’ se acercó a ella para darle una nalgada, una actitud que no solamente la tomó a ella por sorpresa, sino también a todos los que pudieron presenciar el hecho.

“Es que no sé si son reales o de mentira (…) Oye me volteo y veo tremenda cara sonriéndome… Hay testigos, me provocó ¿sí o no?”, indicaba el famoso.

No obstante, a pesar de las risas del momento, se empezó a debatir el tema, por lo que Mayer continuaba insistiendo que él no había hecho nada, ya que la misma Wendy lo había provocado con la pose que realizó al momento de limpiar.

De esta manera, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Poncho de Nigris empezaron a reírse, y señalaron que este también aprovechó de tocarle los genitales, aunque al parecer todo fue una broma.

“Eso es acoso, Sergio, qué pende…”, fue el comentario que inmediatamente Wendy realizó ras el hecho.

Luego de que se diera a conocer este video, inmediatamente los internautas empezaron a refutar lo ocurrido, en redes sociales.

“Si Wendy no dio permiso no está bien”

“Yo que Wendy le doy tremenda bofetada a ese idiota, cómo se atreve a faltarle al respeto”

“¿Eso no es acoso?”

“Me parece una falta de respeto y luego cuando dice ‘me provocó’ quién se creía”