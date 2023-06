Actriz de ‘Carrusel’ confiesa como era Ludwika Paleta dentro y fuera de la TV

‘Carrusel’ es una de las telenovelas de los años 80′s que logró conquistar al público mexicano y latinoamericano, en el mismo se mostraba a una maestra muy cariñosa que pasaba algunas aventuras con su grupo escolar, quienes con su carisma y ocurrencias lograban alegrar a muchos.

No obstante, además de lo exitosa que fue esa producción, también dejó nombres de artistas que hasta la fecha siguen siendo mencionados, algunos de estos son: Ludwika Paleta, Gabriela Rivero, Diego Luna, Christel Klitbo, entre otros. Esta última, a pesar de no mantenerse frente a las pantallas, siempre ha sido recordada y esto se puede hacer notar en redes sociales, ya que a pesar de que han pasado más de 30 años de su estreno, la actriz sigue siendo recordada.

Sucede que Klitbo reaparece nuevamente en internet y al ser reconocida por diversos usuarios, estos inmediatamente empezaron a preguntarle sobre su paso por la telenovela infantil, pero, la famosa indicó que no recordaba muchas cosas, solo que era un grupo de niños que se divertía mucho.

“Me encantaría tener una anécdota para contarles de Carrusel, pero la verdad es que no me acuerdo de casi nada. No me acuerdo de una anécdota en particular. Me acuerdo de que éramos muchos niños y que siempre que salía un juguete o algo, todos lo llevábamos”, explicó.

Además de esto, Klitbo también contó que en ese momento sufría de Bullying ya que ella era la más pequeña de los niños y envió un mensaje a Ludwika Paleta, confesando que esta era igual dentro y fuera de la grabación.

“Me buleaban un montón porque era la más pequeña o una de las más pequeñas del elenco, y que Ludwika era igualita en la vida real y en la novela. Mi mejor amiga en toda la novela fue la que hacía de Laurita, Hilda Chávez”, concluyó la actriz.