María Elena Ríos responde al comunicado de Tenoch Huerta y exhibe a los fans del actor que la atacan

¿Por qué me tarde en hablarlo?

Porque tengo un proceso.



¿Por qué no denuncié?

Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual .



Si, tú Tenoch Huerta abusas porque sabes que tienes poder.