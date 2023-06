Andrés García reaparece en redes sociales y le exigen a su viuda deje de valerse de la ocasión para tener fama

La desaparición física de Andrés García sigue dejando un vacío profundo en sus seguidores. Durante toda su vida este artista se dedicó a los melodramas y entró en el corazón de muchas personas en el mundo. Sus últimos días en la tierra causaron mucha polémica y ahora que ya no está, siguen los conflictos en su familia.

Recientemente ha vuelto a la luz pública algunos momentos guardados en fotografías y videos que han sido publicados nuevamente en sus redes sociales. Para muchos de los fans del actor todo está organizado por su viuda Margarita Portillo y es ella la que ha activado nuevamente el Instagram del protagonista de ‘Mujeres engañadas’.

A los cibernautas la manera en cómo la ex de Andrés García intenta manejar sus redes sociales no es muy bien vista, ya que se rumora que todo lo hace con la intención de lograr popularidad o fama después de su deceso.

“¿Por qué no hace usted su cuenta de Instagram?”.

“Señora ya dejé de fingir tanto, ya no haga publicidad con el difunto, ya señora ya pasó sus momentos de fama, los herederos son sus hijos y su verdadera esposa”.

“Póngale el nombre de Margarita a la cuenta y ya, porque no veo fotos de Andrés con sus hijos e hija”.

“Ya está bueno ya, querer hacer dinero o lo que sea de él, ya no está no lo hicieron en vida y ahora quieren sacar todo, a la gente se le hace lo mejor en vida y no después de que se fue”.

“Sólo posabas para la foto, pero tú sabes que no lo atendías”.

“Este tipo de fotos ya no van en la cuenta del Sr QEPD, ya abra su cuenta propia y ponga lo q le dé su gana. Más respeto a don Andrés. Hizo un circo en su enfermedad mostrándolo como no debió hacerlo”.

Son algunos de los mensajes que se han podido visualizar en la cuenta oficial de Andrés García.

Recordemos que, durante varios meses, el primer actor sufrió de severas complicaciones en salud debido a la cirrosis hepática que le fue diagnosticada y que deterioró tanto su organismo al grado que lo mantuvo sin poder moverse y durante todo ese proceso se vivieron una cantidad de rumores y críticas donde estaban también inmiscuidos sus hijos y la mala relación que tenían.

