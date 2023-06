Gloria Trevi revela cuántas relaciones sexuales tuvo en el mes y a cuánto asciende su patrimonio

Gloria Trevi dijo que no le gustaba “echar mentiras”, pero se animó a decir cuántas relaciones sexuales tuvo en el último mes Foto: Especial

La cantante Gloria Trevi afirmó que su patrimonio no pasa del millón de dólares, así lo confesó e una entrevista con el cómico y presentador de televisión David Broncano, para el programa La Resistencia.

En un clip que se compartió de la plática, la cantante mexicana, que fue detenida en enero del 2000 en Brasil, junto con su pareja el productor, Sergio Andrade y su amiga Mary Boquitas, se mostró renuente a contestar a la pregunta sobre cuánto dinero tiene en el banco y a cuánto asciende su patrimonio.

-¿Dinero en el banco?, le pregunta Broncano.

-No el suficiente, no el suficiente.

-Di una cifra aproximada de patrimonio.

-¿En serio? No llega ni a un millón de dólares, me gusta más investir y me gusta más ayudar.

A ver, tiene razón @GloriaTrevi. Si puede ser más, ¿por qué menos? Más. MÁS. pic.twitter.com/siylK1bfsi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 13, 2023

Gloria Trevi también habló sobre su vida sexual y la cantidad de relaciones de ese tipo que tuvo durante el último mes y dijo que fueron 16, tanto en pareja como sola.

-¿Relaciones sexuales durante el último mes, cuenta sexo clásico un punto; petting o masturbación?

Ante la pregunta de David Broncano, Gloria Trevi dijo que no le gustaba “echar mentiras”, pero después de hacer cuentas dijo que en los últimos 30 días mantuvo 16 encuentros sexuales.