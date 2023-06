“Dile a tu papá que me meta a una novela y no te nomino”, Wendy Guevara a Emilio Osorio en ‘La Casa de los Famosos México’

El pasado domingo 4 de junio comenzó el reality show ‘La Casa de los Famosos México’, conducido por Galilea Montijo, donde durante 10 semanas, 14 participantes se enfrentarán ante varios retos para así ganar un premio de cuatro millones de pesos. Sin embargo, en las últimas horas parece ser que Wendy Guevara y Emilio Osorio Marcos formaron una alianza con la cual podrían llegar hasta la final.

Galilea Montijo es la conductora de ‘La Casa de los Famosos México’. / Foto: Televisa

Llegó la primera gala de nominación donde el público decidió que Marie Claire Harp fuera la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’, sin embargo, tan solo un día después se reveló que una nueva habitante llegará a la casa y se trató de la boxeadora mexicana Mariana ‘Barby’ Juárez quien decidió cortar el suministro eléctrico del cuarto de lavado por 72 horas.

Junto a esto, se podría decir que ya se conocen los 14 habitantes que conforman ‘La Casa de los Famosos México’, tal y como se había anunciado antes de que el programa diera inicio, sin dejar de lado que Marie Claire Harp fue la primera eliminada aunque seguirá apareciendo en las próximas galas.

Mientras que varios internautas ya están haciendo sus apuestas para los cinco finalistas, entre los que se escuchan los nombres de, Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Sofía Rivera Torres y Wendy Guevara, los mismos habitantes parece ser que ya comenzaron con las alianzas.

La Casa de los Famosos México 2023. / Foto: Televisa

Wendy Guevara no nominará a Emilio si Juan Osorio le da un papel en una telenovela

Y es que, llegada la noche, la creadora de contenido Wendy Guevara no podía dormir por lo que comenzó a cuestionar a varios habitantes, primero fue el turno de Sergio Mayer ya que le preguntó si Jaime Camil era su cuñado.

Y después siguió con Emilio Osorio Marcos a quien le dijo que no lo nominaría a cambio de un papel en una telenovela, “Emilio dile a tu papá que me meta a una novela y no te nomino”, a lo que Emilio respondió, “Papá mete a Wendy a una novela para que no me nomine”, declaración que hizo reír a miles de usuarios.