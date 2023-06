La cantante española Lola Índigo se encuentra promocionando su tercer álbum de estudio titulado ‘EL DRAGÓN’ del cual se desprende el single o sencillo ‘EL TONTO’ en colaboración con el rapero español Quevedo.

Para esto, la intérprete viajó hasta la Ciudad de México donde se reunió con sus fans mexicanos y aprovechó para participar en la divertida y emocionante dinámica de Bici Karaoke, la cual se ha vuelto muy popular en los últimos meses a través de la plataforma de TikTok.

Checa la entrevista que le hicimos a Lola Índigo en la ‘Bici Karaoke’:

Lola Índigo presenta su nuevo álbum "El Dragón"

Donde cantó los temas ‘EL DRAGÓN’, ‘La Niña de la Escuela’ y un cover de la canción ‘Las Divinas’ de la telenovela argentina Patito Feo. En entrevista exclusiva con Publimetro compartió que durante toda la dinámica luchó mucho para no caerse de la bicicleta, “Vi varios videos en TikTok, uno de mis favoritos es el de Carlos Baute, también pensé, ‘me tengo que agarrar fuerte porque no puedo ser la primera persona que se caiga de la Bici Karaoke”, compartió entre risas.

Lola Índigo se sube a la Bici Karaoke. / Foto: Brigette Reyes (Brigette Cruz)

Con respecto a sus fans, mencionó que le dio mucha alegría y felicidad verlos participar en la Bici Karaoke y agregó, “Mis fans lo son todo para mí, si no fuera por ellos, yo no llevaría 6 años de carrera, no llevaría ni ni uno, ni dos, ni ninguno”.

Hablando del single ‘EL TONTO’ con Quevedo, relató que todo nació por pura amistad, “Me cae súper bien, estábamos en el estudio y tuvimos una sesión e hicimos este tema que para nosotros significa mucho, le está yendo genial y significa mucho para cientos de personas”, dijo.

Lola Índigo se sube a la Bici Karaoke. / Foto: Brigette Reyes (Brigette Cruz)

Acerca de su nuevo material discográfico ‘EL DRAGÓN’, señaló que le tomó alrededor de dos años la realización y con respecto al concepto y el nombre, siempre quiso que fuera algo muy poderoso, “Quería algo que sonara poderoso y con toques de madurez porque me siento así, me siento como un artista más hecha y con un rumbo más claro que cuando empecé mi carrera”.

Para finalizar, Lola Índigo compartió que en septiembre u octubre, lanzará nueva música y que sin duda la gente amará ya que es una de las mejores canciones que ha escrito, asimismo, recalcó que estén al pendiente de sus redes sociales ya que podría anunciar una presentación en México para los próximos meses.

Lola Índigo se sube a la Bici Karaoke. / Foto: Brigette Reyes (Brigette Cruz)

