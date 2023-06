Constanza Creel, hija de actriz Edith González, se alejó de su familia materna

Han transcurrido cuatro años desde la muerte de Edith González, como de costumbre sus familiares le celebraron una misa para elevar una oración por su eterno descanso. La actriz que luchó contra el cáncer de ovarios se mantuvo siempre con una actitud positiva, enfrentando su enfermedad, incluso muchas veces con gran sentido del humor.

Al aniversario luctuoso asistió Lorenzo Lazo, su esposo hasta que falleció, así como su hermano mayor Víctor González y otros allegados. Su única hija Constanza Creel, fue la principal ausente, quien según su tío se encuentra distanciada de su familia materna.

Actualmente Constanza tiene 18 años, vive con su padre, el político Santiago Creel, que luego de la partida física de la protagonista de Corazón Salvaje, se hizo cargo de su hija.

“Nos hemos separado. Sí hay un distanciamiento, pero nada de cocolazos. Solo hay un distanciamiento”, aseguró Víctor González luego de celebrarse la misa en una iglesia en la Ciudad de México. “Hay que tomar en cuenta que ella es joven. Está tomando su vida, tomando su rumbo, y es lógico que el tío ya está ruco”, agregó de forma jocosa.

A pesar de mantener poco contacto con la primogénita de la fallecida actriz, aclaro que la separación nada tiene que ver a problemas familiares. Está convencido que tiene que ver con la naturaleza de una joven que ya está entrando en la etapa de la adultez, ya que al momento de la pérdida física de González estaba por cumplir 15 años.

“Al contrario, todo es positivo. Ya tiene 18 años. Para ella fue un golpazo lo de su mamá y para todos nosotros. Al hablar de ella hasta se me secan los labios”, expresó el hermano mayor de Edith. “No hay ningún problema, aunque no he tenido comunicación con ella. Pero cuando ella o él lo necesite, se hablará”, expresó.

Viudo de Edith González la recuerda

Lorenzo Lazo también estuvo presente durante la misa en honor a Edith González, pese a que rehízo su vida con Lourdes Peláez, en cada fecha importante recuerda con especial cariño a la intérprete de Salomé.

Mientras estuvo casado con la actriz también convivió con Constanza, con quien dijo haber tenido una buena relación, aunque desconoce el motivo de su ausencia de esta en la iglesia.

“Hay compromisos de carácter profesional y académicos por los que no pudo estar”, dijo al ser consultado sobre la ausencia de quien fue su hijastra: “Tenemos la conciencia en paz porque la relación fue positiva. Entregamos buenas cuentas”.

Al referirse a Edith, refirió que descansa en la paz de Dios, junto al alma de la hija que ambos procrearon y que falleció durante el quinto mes de embarazo.